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TFF'den maçlara iftar ayarı

TFF'den maçlara iftar ayarı
TFF'den maçlara iftar ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 37, 38 ve 39. haftalarda, TFF 1. Lig'de ise 32. haftada iftar saatine denk gelen maçların başlama saatlerini değiştirdi.

Süper Lig'de maçların başlama saatleri değişti

Süper Lig'in 37, 38 ve 39. haftalarında saat 19.00'da oynanacak maçların saati 20.30 olarak değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00'da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize etti. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30'da çalacak.

TFF 1. Lig'de maç saatleri değişti

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların saatleri değişti.
TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamı pazar günü saat 19.00'da oynanacaktı. Programda değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların aynı gün 19.00 yerine saat 20.30'da başlayacağını duyurdu.

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