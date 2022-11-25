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TFF'den Nuriye Terim için taziye mesajı

TFF'den Nuriye Terim için taziye mesajı
TFF'den Nuriye Terim için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "A Milli Takımımızda 3 dönem Teknik Direktörlük ve Türkiye Futbol Direktörlüğü görevlerini başarıyla gerçekleştirmiş Sayın Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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