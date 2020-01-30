TFF'den Nwakaeme ve Fenerbahçe'ye ret

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit arttırımı itirazını esastan reddettiğini açıkladı.

Kurul bununla birlikte Trabzonspor'un Nwakaeme'nin kart iptali hakkında yaptığı başvuruyu da reddetti.

Karar Tahkim Kurulu tarafından oy birliği ile alınırken resmi siteden yapılan Fenerbahçe ile alakalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

TFF Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Denizlispor ile kupada oynadığı maçta Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı karta yaptığı itirazı reddetti. Nwakaeme, bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.

TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Anthony Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Nwakaeme, bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.