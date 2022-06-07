TFF'den Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı için bu ülkede bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret etti. Vilnius Büyükelçiliği'nde gerçekleşen nezaket ziyaretine; TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Çağlar, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Litvanya İstanbul Fahri Konsolosu Sarper Cengiz katıldı. Başkan Servet Yardımcı, ziyarette Büyükelçi Gökhan Turan'a sıcak ev sahipliği için teşekkür ederek A Milli Takım forması takdim etti.