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TFF'den yabancı oyuncu kararı

TFF'den yabancı oyuncu kararı
TFF'den yabancı oyuncu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda yabancı oyuncu kuralının 2023-24 sezonunda da uygulanacağını açıkladı.


TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;
2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.
2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır" denildi.

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