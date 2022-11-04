TGDF Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak

5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı CIIE (China International Import Expo), 5 Kasım'da Şangay'da kapılarını açıyor. İlk kez 2017'de duyurulan ve 2018 yılından beri her yıl düzenlenen fuar, bu yıl 5 - 10 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. Fuarın, Çin Ticaret Bakanlığı'nca organize edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Çin'in dünyaya çok açılma yönünde bir politika izlediği bir dönemde, Çin pazarının potansiyelinden yararlanmak isteyen birçok küresel ve uluslararası şirket fuara katılacak. 5 Kasım 2022 tarihinde kapılarını açacak olan fuarda her yıl dünyanın dört bir yanından devlet yetkilileri ve iş dünyasından temsilciler bir araya geliyor. Öte yandan fuarda Çin pazarı katılımcılara tanıtılacak.

TGDF Çin Dış Ticaret Ofisi temsilciliği üyesi şirketlerin de bu vizyonla fuarda yerini alacağı belirtildi. Fuarı Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari potansiyeli geliştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiren sektör, önümüzdeki yıllarda ilginin artmasını ve daha geniş kapsamlı bir katılım gerçekleşmesini bekliyor.

Geçen yıl fuara 127 ülkeden 2 bin 900'den fazla firma katılım sağlamıştı. Fortune Küresel 500 firmalarının 274'ünün katıldığı fuarı 108 bin firma ve 350 binden fazla kişi ziyaret etmişti. Çin pazarını değerlendirmek isteyen Batılı firmalar da fuara yoğun ilgi göstermiş, fuar alanının yüzde 38,4'ü Asya, yüzde 36,8'i Avrupa, yüzde 20,3'ü Amerika tarafından tutulmuştu.

"Bu yıl Türk gıda ve içecek sektörü de fuarda olacak"

TGDF Başkanı Demir Şarman, "Türk gıda ve içecek sanayiinin fuarda doğru ve güçlü bir şekilde temsil edilmesi, büyük bir ticaret hacmini temsil eden Çin ile olan ticaretimizin hak ettiği konuma gelmesi açısından çok büyük önem taşıyor" dedi.

Şarman, “Çin hükümetinin resmi onayıyla ve Çin Uluslararası İthalat Merkezi'nin desteği ile kurduğumuz TGDF Çin Dış Ticaret Ofisimiz Çinli tüketicilere Türk gıda ve içecek sektörünün en iyi şekilde tanıtılması misyonuyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu yılki CIIE'ye bazı firmalarımızda katılacağız. Önümüzdeki yılki fuarda TGDF olarak tüm Türk gıda ve içecek sektörünün tanıtımını yapabilmeyi ve Çinli potansiyel iş ortaklarımız ile buluşturabilmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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