TGDF'den Türkiye'de de ortaya çıkan koronavirüs için önemli uyarı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde Antarktika dışındaki bütün kıtalarda 110'a yakın ülkede ölümlere yol açan koronavirüs, sonunda Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışı ile teması bulunan bir erkek hastanın test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı, ancak hastanın ve ailesinin hangi ilde olduğuna dair bilgi vermedi. Koronavirüsün artık Türkiye'de de görülmesi var olan tedirginliğin artmasına yol açarken, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'ndan (TGDF) önemli bir uyarı geldi.

"Hijyene dikkat"

TGDF'den yapılan yazılı açıklamada, Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının, virüsün hava yoluyla yüzeylere yapışması yoluyla hızla yayıldığına işaret edilerek, virüsten kaynaklanan hastalığın belirtilerinin 14 gün sonra çıkabildiğine dikkat çekildi. Dolayısıyla virüs ile enfekte olmuş bir kişinin, hastalık belirtileri göstermeden hastalığı diğer insanlara bulaştırabileceğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Hava yoluyla yapıştığı yüzeylerden diğer insanlara da geçen virüsün henüz tedavisi bulunmuyor. Sağlık Bakanlığımızın da sık sık hatırlattığı gibi, virüsten korunmak amacıyla bireysel olarak alınabilecek en etkili önlem, hijyen. Ellerin sık sık yıkanması, özellikle toplu ortamlardan uzan durulması öneriliyor.

Hijyenin en etkili önlem olarak ortaya çıktığı bu dönemde, tüketime sunulan gıdaları her türlü çevresel riskten uzak tutan, koruyan ambalajlı gıdaların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Özellikle kalabalık pazaryerleri, zaten başlı başına koronavirüsün yayılması için uygun ortam oluşturmaktadır. Hijyenden uzak bu alanlarda satılan açık gıdalar, insan ve çevre kaynaklı tüm risklere açıktır. Henüz virüsün gıdalar yoluyla bulaştığına dair doğrulanmış bir bilgi yok. Ancak dünya bu virüsle henüz tanıştı. Dolayısıyla yüzeylere bulaşma yoluyla yayılan virüsten korunmak için ambalajlı gıdaların tüketimi bugün her zamankinden daha önemli.

Bütün dünyada tedirginlik oluşturan virüsün hızla yayıldığı bugün, bireyden başlayarak toplum sağlığını korumak için hepimize büyük görev düşüyor. TGDF olarak tüketicilerimize tavsiyemiz, pazaryerleri gibi alanlarda satışa sunulan açık gıdalardan uzak durmaları, mevzuatla belirlenmiş hijyenik koşullarda üretilen sağlıklı, ambalajlı gıdaları tüketmeleridir."