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TGF'den Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a ziyaret

TGF'den Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a ziyaret
TGF'den Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu ile beraberindeki federasyon yetkilileri ve şampiyonayı takip eden Türk basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ı ziyaret etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası için Zagreb'de bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile beraberindeki federasyon yetkilileri ve şampiyonayı takip eden Türk basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın misafiri oldu.
Büyükelçilik konutunda gerçekleşen ziyarette Türk yemekleri ikram edilirken, T.C. Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran misafirleriyle yakından ilgilendi. Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, günün anısına Büyükelçi Kıran'a milli takım forması hediye etti.

 

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