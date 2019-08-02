TGRT Haber Doğu Akdeniz'de

Türkiye Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinden vazgeçmiyor. Sondaj ve sismik araştırma gemileri ile enerji arayışını sürdürüyor. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı su altı ve su üstü unsurlarda sondaj ve sismik araştırma faaliylelerine koruma ve destek sağlıyor. TGRT Haber, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri gözlemlemek için harekete geçti ve Doğu Akdeniz'e çıkartma yaptı.

FATİH SONDAJ GEMİSİ 3 EYLÜL TARİHİNE KADAR BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Enerji arayışını sürdüren 4 gemiden biri Fatih Sondaj Gemisi. 3 Mayıs tarihinden beri Doğu Akdeniz'de olan gemi, Kıbrıs adasının yaklaşık 60 kilometre batısında sondaj faaliyetleri yürütüyor. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı unsurlar da Fatih'in emniyetini sağlıyor. 3 Eylül tarihine kadar bölgede faaliyetlerini sürdürecek olan Fatih'i,Türk Donanması bir an bile yalnız bırakmıyor. Fatih doğal gaz arayışına başladıktan sonra bölgedeki enerji denklemi değişti. Türkiye kendi deniz yetki sahaları içerisinde sondaj faaliyetlerine başladığını tüm dünyaya duyurdu.