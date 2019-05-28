TGRT Haber ekibine canlı yayında çirkin saldırı

Bahçelievler Basın Sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartmanın yıkımı ardından yaşananları canlı yayında izleyicilerine anlatmaya çalışan TGRT Haber Muhabiri Kaan Kalyoncu ve Kameramanı Erhan Esençirkin bir saldırıyla karşılaştı. Müteahhit olduğu iddia edilen bir kişi ve yanındaki bir başka şahıs canlı yayını engellemeye çalıştı. Şahıslar, “Siz burada neden yayın yapıyorsunuz” diyerek kameranın önünü kapattı.

TGRT Haber Muhabiri Kaan Kalyoncu'nun, “Canlı yayındayız neden müdahale ediyorsunuz, ben doğruları anlatıyorum” sözlerine aldırmayan şahıslar mikrofonu tutarak yayını durdurmaya çalıştı. Müteahhit olduğu iddia edilen şahıs, “Haber yapacak ne var burada" diyerek vatandaşların haber alma hakkını da engellemeye çalıştı. Yaşanan o saldırı anı TGRT Haber ekranlarından tüm Türkiye'ye ulaşırken TGRT Haber ekibi, şikayetçi olmak üzere karakola gitti.