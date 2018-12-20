TGRT Haber spikerinin evini soyan hırsız hakim karşısında

İstanbul Havalimanının açılışı için 29 Ekim tarihinde canlı yayın yaptığı sırada TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın'ın Kadıköy'deki evine saat 14.00 sıralarında girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen sanığın “nitelikli hırsızlık” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazife Yılmaz cezaevinden getirilirken, müşteki Mehmet Aydın, eşi Ferda Aydın ile avukatları katıldı. Sanık savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

“Maddi, manevi zarar gördüm”

Müşteki Mehmet Aydın haber spikeri olduğunu söyleyerek, “Olay günü işime gitmiştim. Eşim bana telefonla arayarak evimizde hırsızlık olduğunu söyledi. Eylem nedeniyle hem maddi hem manevi olarak zarar gördüm. Çalınan mallar tarafımıza iade edilmemiştir. Sanık hakkında şikayetçiyim” dedi.

“Eve döndüğümde kapı kilit göbeğinin olmadığını gördüm”

Bunun üzerine söz alan Mehmet Aydın'ın eşi Ferda Aydın, “Olay tarihinde saat 10.00 civarında iki çocuğumla birlikte dışarı çıktım. Ben 16.00 sıralarında eve döndüğümde kapı kilit göbeğinin olmadığını gördüm. Hemen görevliyi çağırdım, polise haber verdim. Çilingir vasıtasıyla içeri girdiğimizde ev tamamen dağılmış ve karıştırılmış vaziyetteydi. Hırsızlığın olduğu kamera görüntülerinden ortaya çıkmıştır” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

“3'üncü havalimanının açılışına giderken evime hırsız girdi”

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, “29 Ekim'de üçüncü havalimanının açılışını yapmaya giderken evime bir hırsız girmişti. TGRT Haber ailesi olarak bu konunun takipçisi olduk. Evimize giren bu hırsızın ardından haber yaptık. Haberin ardından hırsızlık yaklaşık 1 ay içerisinde bulundu. Bugün de ilk duruşmamıza çıktık ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi” dedi.

“Bu tür suçlar ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulsun”

Hırsızlık eyleminin cezalarının ağırlaştırılması gerektiğini kaydeden Aydın, “Herkesin bu konuda bilinçli olması lazım. Sanık bizim gibi birçok evde hırsızlık eylemi gerçekleştirmiş. Bundan sonraki süreçte hak ettiği cezayı alacak diye düşünüyoruz. Maddi kayıp elbette ki var ama bu benim umurumda değil. Bu işlerin maneviyatı çok önemli. Evde huzurla yatamıyorsanız, geceleri uykunuz bölünüyorsa, çocuklarınız korkuyorsa, psikolojileri bozulduysa bu daha kötü bir durum. Ben maddiyattan daha çok işin maneviyatıyla ilgileniyorum. Bu tür suçların daha ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Gamze Erdemir

