TGRT Haber'e 'Trafik Medya' ödülü

Trafik Medya Ödülleri Programında ödüller sahiplerini buldu. Hayatın İçinden programıyla birincilik ödülüne TGRT Haber'in başarılı spikeri Mehmet Aydın layık görüldü. Aydın, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı Seçici kurul tarafından yapılan oylamada TGRT Haber, trafik haberlerini en iyi yansıtan kanal seçildi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALMAK ONUR VERİCİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almanın heyecanlı, onur ve gurur verici olduğunu söyleyen Mehmet Aydın, “Mesleki anlamda bizi mutlu eden önemli bir olaydı. Her şeyden öte TGRT markası altında bu ödülü alıyor olmak önemli. Bu ödüller logonun altında geliyor.” dedi.

“HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ”

Türkiye'nin önde gelen televizyonlarının arasında birinci olarak bu ödülü aldıklarını vurgulayan Aydın açıklamalarının devamında "Kocaman bir ekip. Çok değerli patronumuz Aslıhan Ören bize o alanı açtı. İlk teşekkürüm Aslıhan Ören'e olsun benim buradan. Tabii ki genel yayın yönetmeninden çalışan çaycısına kadar, sizlerle birlikte büyük bir kurumuz. Hedefler doğrultusunda da ilerlemeye devam ediyor TGRT Haber TV." dedi.