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TGS'den Falcao açıklaması

TGS'den Falcao açıklaması
TGS'den Falcao açıklaması

Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS), sosyal medyadaki Falcao’ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü futbolcu Falcao'nun Türkiye'ye gelişine ilişkin sosyal medyada bilet görselinin yayınlanmasına ilişkin Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS) açıklama yaptı.

Bilet görselinin gerçeğini yansıtmadığının anlatıldığı açıklamada, “Bugün (20 Ağustos) bazı sosyal medya kanallarında, yolcu rezervasyon sistemimize ait görüntüler paylaşılmıştır. Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.  

Ferhat Yasak

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