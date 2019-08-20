TGS'den sosyal medyadaki Falcao bilet görseline yalanlama

Galatasaray'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü futbolcu Falcao'nun Türkiye'ye gelişine ilişkin sosyal medyada bilet görselinin yayınlanmasına ilişkin Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS) açıklama yaptı. Bilet görselinin gerçeğini yansıtmadığının anlatıldığı açıklamada, “Bugün (20 Ağustos) bazı sosyal medya kanallarında, yolcu rezervasyon sistemimize ait görüntüler paylaşılmıştır. Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Ferhat Yasak