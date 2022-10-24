The Hammers Awards'tan Aras Kargo'ya altın ödül

Türkiye'nin, pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümleyen ödül programı The Hammers Awards 2022, 18 Ekim'de İstanbul'da, Marketing Meetup kapsamında gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. 3 ana kategori etrafında şekillenen 45 alt kategoriden oluşan değerlendirme sonucu kargo şirketi Aras Kargo, “Futbolun Heyecanını Taşıyoruz” platformu ile 'Kargo ve Lojistik Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı' kategorisinde Altın ödüle layık görüldü.

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, “Şirket olarak uzun yıllardır “Önem Taşır” mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüyor, her gün dünyanın çevresinde 7 tur dönecek kadar yol kat ediyor, 1 milyonun üzerinde kapı çalıyoruz. Bir anlamda ülkemizi bir uçtan bir uca birleştiren bir misyonumuz var. Futbolun da aynı şekilde birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz. Gerek markamızın DNA'sına uygun olması gerekse hitap ettiğimiz geniş hedef kitleye önemli bir görünürlük sunması sebebiyle futbolu desteklemeye karar verdik. “Futbolun Heyecanını Taşıyoruz” mottosu ile bir platform oluşturduk ve bu kapsam altında bir çok yeni uygulamaya imza attık. 3 büyük futbol kulübü ile taşıma sponsorluk anlaşması imzaladık beraberinde led reklamlar ve 3D halı kullanımı ile önemli bir görünürlük elde ettik. Taraftarları coşturduğumuz pek çok yarışma ve etkinlik düzenledik. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir marka olarak Anadolu takımları ve seyircisiyle de buluşmak istedik ve 14 Anadolu takımının sahasında led reklamlarımız ile yer aldık. TFF ve yayıncı kuruluşla ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında 2021'de Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını mini akülü aracımızla sahaya taşıdık ve Türkiye'de ilk kez uygulanan bir projeye imza attık. Pandemi döneminde hızla uygulamaya aldığımız “temassız teslimat” sürecine vurgu yapacak şekilde futbol sahası içinde hizmet vermesi için özel olarak hazırlanan mini araç ile başlama vuruşu için topu santra noktasına taşıdık ve hakeme teslim ettik. 2022 başında ise Türkiye milli erkek futbol takımının ve eMilli erkek futbol takımının resmi taşıma sponsoru olduk. Bu sponsorluk kapsamında değerli milli takım oyuncularımızın katılımı ile sosyal sponsorluk aktiviteleri düzenledik. Tüm bu uygulamalarımızın marka görünürlüğüne çok olumlu etkileri oldu. Özellikle Z kuşağı ile markamızı buluşturan eMilli spor iletişimi ve diğer iletişimlere önümüzdeki dönemde de üretici mecra kullanımları ile devam etmeyi planlıyoruz. “Futbolun Heyecanını Taşıyoruz” platformunu geliştirmemize imkan sunan vizyon ve destekleri için yönetimimize, bu kıymetli platformu geliştiren ve üretici fikirleri ile besleyen ekip arkadaşlarıma ve ajanslarımıza ve elbette iş birliği yaptığımız birbirinden değerli kurumların yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen The Hammers Awards 2022 ödül töreninde kazananlar, Türkiye sınırları içerisindeki tüm şirketlerin pazarlama ve pazarlamayı kapsayan tüm alt bölümlerindeki ekip başarısını, Türkiye'nin önde gelen CMO'larının jüri değerlendirmesi ile belirleniyor.

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