İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

The Junction, yetenekli müzisyenlerin birlikte üretim sürecini anlatacak

The Junction, yetenekli müzisyenlerin birlikte üretim sürecini anlatacak
The Junction, yetenekli müzisyenlerin birlikte üretim sürecini anlatacak

Yetenekli müzisyenleri bir arada üretmeye teşvik eden olayları, onları karşı karşıya getiren tesadüfleri konu alan yeni müzik belgesel serisi The Junction yayına başladı. Red Bull Music Academy’nin birçok illüstrasyon sanatçısı ve yönetmenle bir araya gelerek hazırladığı The Junction animasyon video serisinin altı bölümden oluşacak videoların ilkinde konukları; Peaches ve Chilly Gonzales oldu.

Kanada'nın zengin tarihinde son yıllarda deneysel ve inovatif animasyon kültürünün payı büyük. Sanatçıların bir araya gelme ve birlikte oluşturma sürecinin anlatıldığı altı bölümden oluşacak yeni müzik belgesel serisi The Junction, RedBull.com'da yayınlandı. Grammy ödüllü piyanist Chilly Gonzales ile elektronik müziğin provokatif ismi Peaches'in bir bodrum katı stüdyoda nasıl bir araya geldiklerini anlatan hikâye ile başladı.

İlerleyen bölümlerde ise Brezilya müziğine duydukları hayranlığın beat'lerin efendisi Kaytranada ve 2016 Red Bull Music Academy katılımcısı River Tiber'ı nasıl buluşturduğunu, Jessy Lanza ile Jeremy Greenspan'ın dostluğa varan ilişkisinin detaylarını ve Turbo Crunk üçlüsünü oluşturan Lunice, Ango ve 27esp'nin Kanada'nın arka mahallelerinde nasıl tanıştıkları aktarılacak.

The Junction'da ayrıca, Fool's Gold'un kurucuları A-Trak ve Nick Catchdubs'ı, Torontolu dörtlü BadBadNotGood ve Future Islands solisti Samuel T. Herring'i eşsiz müzikal birliktelikleri anlatılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.