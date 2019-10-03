The Woolmark Company, İstanbul Moda konferansında merino yününün çevreye zarar vermeyen özelliklerine dikkat çekti

The Woolmark Company bu yıl da Çırağan Palace Kempinski'de 2 ve 3 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Euratex İstanbul Kongresi & 12. İstanbul Moda konferansının sponsorlarından biri oldu. ‘Better Together' konsepti altında gerçekleşen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen moda konferansı kapsamında modanın gelişen trendlerini, hazır giyim sektörünün dönüşümünü, sürdürebilirliğin önemi konuşulurken alınması gereken sorumluluklara vurgu yapıldı.

The Woolmark Company'nin Global Strateji Danışmanı olan Peter Ackroyd konuşmacı olarak yer aldığı seminerde merino yününün çevreye zarar vermeyen özelliklerinden, sağlığa yararlarından ve bu elyafın inovatif kullanım alanlarına dikkat çekti.

Ackroyd, yün pazarının seçkin bir pazar olduğunu belirtirken, yüne olan talebin son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini de dile getirerek, "Sürdürebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek isteyen tüketicilerin talebi karşısında, yüne olan ilgi gittikçe artıyor. Sentetik elyaflardan uzaklaşıp, doğal elyaflara yaklaşan bir trend gözlemliyoruz" diye konuştu.

Tekstil sektörünün sentetik mikro elyaf üretimi için oluşturduğu kirliliğe dikkat çeken Ackroyd, yün gibi doğal bir elyaf kullanarak bu kirliliğin önüne geçilebileceğini vurguladı. Yünün geniş kullanım alanları ve kaliteli yapısı sayesinde moda tasarımcıları tarafından da sevilen bir elyaf olduğunu belirten Ackroyd "başka hiçbir elyaf bu kadar inceliğe sahip değil. Cildin nefes almasını sağlayan ve kolayca şekillendirilen merino yünü tasarımcıların ilk tercihi oluyor" dedi.

Global Strateji Danışmanı Peter Ackroyd, The Woolmark Company'nin Türkiye ile olan yakın ilişkisine de değindi. Ackroyd, "Hem Asya hem Avrupa pazarlarını kapsayan, bir imalat merkezi olan ve güçlü bir üretim endüstrisine sahip Türkiye'de The Woolmark Company olarak dünyanın en seçkin elyaflarından olan Avustralya merino yünü hakkında bilinirlik oluşturma çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.