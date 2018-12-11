Theresa May, Almanya Başbakanı Merkel'le görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit konusunda Avrupalı ülkelerini yeniden müzakereye ikna edebilmek için AB liderleri ve yetkilileri ile görüşüyor. May, ilk görüşmesini Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Lahey'de yaptı. Sonrasında Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen May'in Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de görüşmesi bekleniyor.

Başbakan May, Avam Kamarası'ndan anlaşmaya ret çıkacağı kesinleşince bugünkü Brexit oylamasını dün son dakika kararıyla ertelemişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bugün Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Mümkün olan tek anlaşma bu. Anlaşma yeniden müzakere edilmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.