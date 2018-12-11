Theresa May, Berlin'de umduğunu bulamadı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit ile ilgili ek garantiler alabilmek için Avrupa Birliği (AB) liderleriyle görüştü. May, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Brexit krizine çözüm bulmak için Merkel'le bir araya gelen May, Berlin'den umduğunu bulamadı. Alman medyası Federal Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerde görüşmeden May'in eli boş döndüğünü paylaştı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Almanya Başbakanı Merkel'in May'e, "Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek mümkün değil" ifadelerini söylediği belirtildi.

Mehmet Koca

