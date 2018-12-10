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Theresa May: 'Brexit oylaması ertelendi'

Theresa May: 'Brexit oylaması ertelendi'
Theresa May: 'Brexit oylaması ertelendi'

İngiltere Başbakanı Theresa May, yarın parlamentoda düzenlenmesi planlanan Brexit oylamasının erteleneceğini açıkladı.

Avrupa Adalet Divanından "İngiltere'nin Brexit'ten vazgeçmesi için geç değil" açıklaması gelince, İngiltere'de Avrupa Birliği yandaşı muhaliflere ve anlaşmayı beğenmeyen iktidardaki milletvekillerine anlaşmayı iptal edebilme ümidi doğdu. Bu açıklamanın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, yaptığı açıklamada Avam Kamarasında yapılacak Brexit oylamasının erteleneceğini söyledi.

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını oylayacaktı.  

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