Thermoblock ile kılcal damarlarınızdan anında kurtulun

Genellikle açık tenli ve ince derili kişilerde gözlemlenen kılcal damar oluşumuna çevresel faktörlerin sebebiyet verebileceği gibi genetik yatkınlık, fazla güneşe maruz kalma, aşırı kilo artışı, gebelik, hormonal değişimler ve sahip olunan bazı dolaşım bozukluklarının da kılcal damar oluşumunu tetikleyen belirgin sebeplerden bazıları olduğunu söyleyen Dr. Cırcı bazı vakalarda gözle görülemeyecek kadar küçük olan telenjiektazi, erken dönemde tedavi edilmediği takdirde ilerleyen dönemde örümcek ağı gibi cilt üzerinde yayılım gösterebileceğini bildirdi.

Genel vücut sağlığını ve fiziki estetiği olumsuz etkileyen kılcal damar sorunu kadınlarda daha sık olmakla birlikte erkeklerde de oldukça yaygın karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Dr. Renda Cırcı, cerrahi müdahalenin neredeyse imkansız olduğu kılcal damarlar Invamed üretim kampüsünde geliştirilen Thermoblock ile dakikalar içerisinde ağrı ve acı olmaksızın tedavi edilebileceğini belirterek, kılcal damar tedavisinde Thermoblock ile kalıcı, etkili ve anında gözlemlenen başarılı sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Renda Cırcı, Thermoblock, radyofrekans ile üretilen ısının doğrudan damar duvarına uygulanması ile kılcal damarların yok edilmesi esasına dayalı bir yöntem olduğunu belirterek, “Seanslarda çok ince iğneler kullanılarak damarlar cilt üzerinden yakılır. Üretilen ısı doğrudan damar içine uygulandığı için bu damarların tekrar görünür hale gelmesi mümkün değildir. Kılcal damarların yaygınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte Thermoblock seansları dakikalar içinde tamamlanmakta ve işlem sonrası hastalarımız günlük yaşantılarına aktif olarak devam edebilmekteler. Lazerden farklı olarak Thermoblock yöntemi ile, uygulama yapılan tüm damarlar anında ve tek seferde yok olmakta ve kalıcı olarak tedavi edilmektedir” dedi.