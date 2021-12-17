THF kurullarının üyeleri belli oldu

THF'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulunun aldığı karara göre kurullar şu üyelerden oluştu:
Lig Organizasyon Kurulu
1 - Metin Kılıç
2 - Yeşim Sakarya
3 - Esin İlerisoy
4 - Tevfik Özdemir
5 - Ahmet Cevher
6 - Esra Gündar
7 - Gökhan Kaya
8 - Şenay Kabadayı
9 - Burçin Albayrak
10 - Kenan Gür
11 - Mehmetcan Gürbüzsel
12 - Ali Pektaş
13 - Cemre Kılıç
14 - Emine Kılınç
15 - Deniz Durmaz
16 - Erol Sütçü
17 - Ziya Demirtaş
18 - Ayhan Eriş
19 - Ümit Demirbacak
Sağlık Kurulu
1 - Prof. Dr. Mustafa Karahan
2 - Prof. Dr. Mehmet Demirtaş
3 - Prof. Dr. Bülent Bayraktar
4 - Prof. Dr. Sedat Tolga Aydoğdu
5 - Prof. Dr. Merter Özenci
6 - Prof. Dr. Alper Çıraklı
7 - Doç. Dr. Onur Başçı
8 - Dr. Rüştü Nuran
9 - Dr. Yiğit Cirdi
Veteran Hentbol Kurulu
1 - Ayten Altun
2 - Ahmet Türe
3 - Dr. Hale Aktün Tamer
4 - Demet Topa
5 - Mutluhan Timurçin
6 - Cengiz Felah
7 - Erdal Beşpınar
8 - Müfit Ural
9 - Ayhan Bal
10 - Deniz Gaşgil
11 - Ayten Özel Erkek
12 - Ercan Acar
13 - Şükrü Özhan
14 - Murat Tamer
Plaj Hentbol Kurulu
1 - Burak Tezcan
2 - Güneş Viter
3 - Mustafa Deniz Dindar
4 - Handan Kortak
5 - Korhan Özgül
6 - Nedim Kum
7 - Aslı Güllü