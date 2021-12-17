THF kurullarının üyeleri belli oldu

THF'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulunun aldığı karara göre kurullar şu üyelerden oluştu:

Lig Organizasyon Kurulu

1 - Metin Kılıç

2 - Yeşim Sakarya

3 - Esin İlerisoy

4 - Tevfik Özdemir

5 - Ahmet Cevher

6 - Esra Gündar

7 - Gökhan Kaya

8 - Şenay Kabadayı

9 - Burçin Albayrak

10 - Kenan Gür

11 - Mehmetcan Gürbüzsel

12 - Ali Pektaş

13 - Cemre Kılıç

14 - Emine Kılınç

15 - Deniz Durmaz

16 - Erol Sütçü

17 - Ziya Demirtaş

18 - Ayhan Eriş

19 - Ümit Demirbacak

Sağlık Kurulu

1 - Prof. Dr. Mustafa Karahan

2 - Prof. Dr. Mehmet Demirtaş

3 - Prof. Dr. Bülent Bayraktar

4 - Prof. Dr. Sedat Tolga Aydoğdu

5 - Prof. Dr. Merter Özenci

6 - Prof. Dr. Alper Çıraklı

7 - Doç. Dr. Onur Başçı

8 - Dr. Rüştü Nuran

9 - Dr. Yiğit Cirdi

Veteran Hentbol Kurulu

1 - Ayten Altun

2 - Ahmet Türe

3 - Dr. Hale Aktün Tamer

4 - Demet Topa

5 - Mutluhan Timurçin

6 - Cengiz Felah

7 - Erdal Beşpınar

8 - Müfit Ural

9 - Ayhan Bal

10 - Deniz Gaşgil

11 - Ayten Özel Erkek

12 - Ercan Acar

13 - Şükrü Özhan

14 - Murat Tamer

Plaj Hentbol Kurulu

1 - Burak Tezcan

2 - Güneş Viter

3 - Mustafa Deniz Dindar

4 - Handan Kortak

5 - Korhan Özgül

6 - Nedim Kum

7 - Aslı Güllü