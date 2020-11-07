İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Thiam 3 hafta sonra sahada

Thiam 3 hafta sonra sahada
Thiam 3 hafta sonra sahada

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, 3 hafta sonra Konyaspor maçında sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Mame Thiam 3 hafta sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. Thiam son olarak ligde oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 58 dakika forma giymişti. Daha sonra oynanan Göztepe maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından şans verilmeyen Senegalli futbolcu, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı. 28 yaşındaki futbolcuya, Konyaspor mücadelesinde Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11'de şans verildi.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu



 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.