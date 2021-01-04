İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Thiam gol, Pelkas asist

Thiam gol, Pelkas asist
Thiam gol, Pelkas asist

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ettiği müsabakada atılan 2 gol Mame Thiam’dan gelirken, atılan 2 golün asistini ise Dimitris Pelkas yaptı.

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesinde Mame Thiam ve Dimitris Pelkas damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas topu kafayla Thiam'a indirdi. Thiam yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Maçın 45+1. dakikasında ise sağ kanatta topla buluşan Pelkas'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Thiam kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederken, Yunan futbolcu Pelkas ise 2. asistini yaptı. Mame Thiam bu sezon ligde forma giydiği 11 müsabakada 2 gol 2 asistlik performans gösterirken, Dimitris Pelkas ise forma girdiği 10 müsabakada 2 gol atıp 4 asist yaptı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.