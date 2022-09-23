Thodex davasında Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararı devam ediyor

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu olan ve yurtdışında tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Örgüte Üye Olma”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Gamze Çevrim







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