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Thodex davasında Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararı devam ediyor

Thodex davasında Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararı devam ediyor
Thodex davasında Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararı devam ediyor

Kripto para borsası ‘Thodex’ davası çerçevesinde yurt dışında tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmetti.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu olan ve yurtdışında tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Örgüte Üye Olma”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Gamze Çevrim



 

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