Thodex iddianamesi kabul edildi

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex'e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alırken, 21 kişi ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede 21 şüphelinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 40 bin 564'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Gamze Erdemir