Thodex soruşturmasında 8 kişi daha gözaltına alındı

Türkiye'de işlem yapan kripto para platformlarından Thodex'e yönelik 82 kişi hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarına devam eden İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlılardan 62 kişi önceki gün mahkemeye sevk edilmiş, tamamı serbest bırakılmıştı. Bununla birlikte poliste ifade veren şüpheli sayısı 16 olduğu bildirildi.

Aralarında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Polis, soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.