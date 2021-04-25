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Thodex soruşturmasında firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı

Thodex soruşturmasında firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı
Thodex soruşturmasında firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı

Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi Serap Özer, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 69’a çıktığı kaydedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin yerli kripto para borsalarından Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı. Serap Özer'in yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 69'a yükseldi. Serap Özer sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Sadık Kahraman
 

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