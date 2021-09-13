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Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Thodex soruşturması kapsamında savcılık, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne yazı yazarak, Binance’taki soğuk cüzdan adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin tespit edilmesini ve şüphelilerin Binance’daki kripto paralarına el konulmasını istedi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savcılık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazdı.
Yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirme yapılmasını isteyen savcılık, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesini talep etti.

Binance'daki kripto paralarına el konulması istendi

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne 14 Temmuz 2021 tarihinde yazı yazılarak, Binance'daki soğuk cüzdan adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin tespiti ve şüphelilerin Binance'daki kripto paralarına el konulması talep edildi.

Gamze Erdemir
 

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