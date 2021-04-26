Thodex'e alacak davası ve ihtiyati tedbir talebi

Kripto para borsası ‘Thodex' mağdurlarından S.K. isimli bir vatandaş, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla mahkemeye başvurdu. ‘Thodex' şirketi aleyhine belirsiz alacak davası açan S.K., şirketin mal varlığına ihtiyati tedbir kararı konulmasını istedi. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan, Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren davalı Koineks Teknoloji A.Ş.'nin, kripto paranın alımı ve satımı konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren ticari bir şirket olduğu anlatıldı.

“160 bin lira değerinde kripto para satın aldı”

Davacı S.K.'nın davalı şirket üzerinden 160 bin lira değerinde kripto para satın aldığının belirtildiği dilekçede, “Ancak davalı şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer, müvekkilin de aralarında bulunduğu binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek yurtdışına kaçmıştır. Bu hususta tarafımızca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.

“Aldığı kripto paraları tekrar satamadı”

Dilekçede, davacının Thodex'in web sitesi üzerinden aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satmak istediği ancak davalı şirketin web sitesini kapattığı ve davacının işlem yapamadığı kaydedilerek, “Davalı şirketin sözleşmeye aykırı eylemleri ve suç teşkil eden hareketleri nedeniyle müvekkil, satın aldığı kripto paralar üzerinde işlem yapamadığı gibi, kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamamaktadır. Şu halde davalı şirketin, kripto para satma işlemi adı altında müvekkilden aldığı paraları, aradaki finansal hizmet sözleşmesine aykırı bir şekilde kullandığı, müvekkili aldattığı ve müvekkili maddi zarara uğrattığı aşikardır” ifadelerine yer verildi.

Tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi istendi

Dilekçede, davacının uğramış olduğu zararın giderilebilmesi ve alacak hakkının güvence altına alınabilmesi için, ivedilikle davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.

“Anlık değiştiğinden şu anki değeri hesaplanamıyor”

Davacı S.K.'nin kripto para satım bedeli olarak yaklaşık 160 bin lira tutarında bir ödeme yapmışsa da kripto para birimlerinin piyasa değerlerinin, anlık olarak ve geniş kapsamlı değişkenlik göstermesi nedeniyle, davacının satın aldığı kripto paranın şu anki Türk Lirası karşılığının hesaplanabilmesi ve belirlenebilmesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

Dilekçede, davalı şirket Thodex aleyhine belirsiz alacak kapsamında şimdilik bin lira ödenmesine ve davalı şirketin tespit edilecek mal varlığına tedbir konulmasına karar verilmesi istendi.

Gamze Erdemir

