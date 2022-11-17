Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında yakalanan Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Hakim Elis Dine, Özer'in mahkemeye gönderdiği mektubu okudu. Buna göre Özer, duruşmaya katılmayacağını, avukatı tarafından temsil edileceğini belirtti. Ancak avukatın da katılmadığı duruşmada Hakim Dine, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine hükmetti. Dine, Özer'in Türkiye'ye iadesine yönelik okuduğu kararda uluslararası kanunlar ve Arnavutluk Anayasasına dayanarak Elbasan Savcılığının iade talebini onayladıklarını ifade etti. Özer'in yakalandığı anda toplanan delillerin de Türk makamlarına teslim edilmesine de karar veren hakim, Özer'in bir üst mahkemeye 15 gün içinde itiraz hakkı bulunduğunu kaydetti.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırarak ülkeden kaçan Thodex kurucusu 28 yaşındaki firari Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Söz konusu otelin başkent Tiran'da olduğu ifade edilmiş ve Özer'in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görülmüştü. Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora (Avlonya) kentine bağlı Himara ilçesinde düzenlenen "Brain" operasyonu ile yakalanmıştı. Eylül ayı başında hakim karşısında çıkarılan Özer'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Karar, Özer'in avukatları tarafından temyize götürülürken, Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı. Elbasan Savcılığı, Özer'e "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Malik Hasa

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