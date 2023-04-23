Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi

400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından Türkiye'ye iadesi onaylandıktan sonra 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'a getirildi. Emniyette 4 gün süren işlemleri tamamlanan Özer, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Faruk Fatih Özer, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Özer hakkında tutuklama kararı verdi. Özer, tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede 2 bin 27 müşteki yer alıyor.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Elyesa Karatepe



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