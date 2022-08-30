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Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı
Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı.

Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı - Tıkla İzle

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırarak ülkeden kaçan ve kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'un Vlora (Avlonya) kentinde yakalandı.

Yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurt dışına kaçan Özer, 20 Nisan'da Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Söz konusu otelin başkent Tiran'da olduğu ifade edilmiş ve Özer'in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görülmüştü.

Daha önce de Arnavutluk'ta gizlendiği iddia edilen Özer, Türkiye'de binlerce kişiyi zarara uğratarak yüklü miktarda kripto para ile Türkiye'den kaçmıştı.

Malik Hasa
 

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