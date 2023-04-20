Thodex'in kurucusu Özer emniyete getirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine 22 Nisan 2021'de Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Yüzbinlerce kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçan Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, firari şahsın izine Arnavutluk'ta ulaşılmıştı. Hakkında soruşturma nedeniyle uluslararası seviyede yakalama kararı bulunan Özer, Türkiye'nin de girişimleriyle 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 150 kilometre güneyinde yer alan liman kentlerinden Vlora'da yakalanmıştı. Türkiye, Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk makamlarına resmi başvuruda bulunmuştu. Söz konusu ülkedeki mahkeme safhasının sonunda Türkiye'ye iadesine karar verilen Özer, yurt dışına firar ettiği 20 Nisan 2021 tarihine denk gelen gün Interpol polisi tarafından Türkiye'ye getirildi. Havayolu üzerinden saat 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na polis eşliğinde gelen Özer, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen Özer, burada ifade işlemleri tamamlandıktan sonra ilerleyen günlerde soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Thodex'in kurucusu Özer hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığının kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından aranan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik olarak Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde şahıs hakkında 23 Nisan 2021 tarihinde kırmızı bülten yayımlandığı ve Arnavutluk'ta saklandığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konuyla ilgili Adalet Bakanlığımız bilgilendirilmiştir. 14 Haziran 2021 tarihinde Adalet Bakanlığımız tarafından hazırlanan iade evrakları, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile diplomatik kanaldan ve Daire Başkanlığımızca Interpol kanalı ile Arnavutluk yetkili makamlarına gönderilerek, adı geçen şahsın ülkemize iadesi amacıyla tutuklanması talep edilmiştir. Daire Başkanlığımız koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, Tiran İçişleri Müşavirliğimiz, Tiran Polis İrtibat Ofisimizin yaptığı çalışmalar ve Arnavutluk polis birimleriyle kurduğu etkili iletişim sayesinde 30 Ağustos 2022 tarihinde Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması sağlanmıştır. Arnavutluk'ta yapılan yargılama neticesinde yerel mahkeme tarafından verilen Türkiye'ye iade etme kararına yapılan itirazın Arnavutluk Yüksek Mahkemesinin 14 Nisan 2023 tarihinde reddetmesi ile adı geçen şahsın ülkemize iadesi kabul edilmiştir. Arnavutluk Interpol birimiyle yapılan görüşmeler sonucunda adı geçenin 20 Nisan 2023 günü Türkiye saati ile 06.30'te (Arnavutluk saati ile 07.30'te) Tiran Havalimanı'ndan teslim alınması hususunda mutabık kalınmıştır. Bunun üzerine Interpol-Europol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerinden oluşan ekip, Faruk Fatih Özer'i 20 Nisan 2023 günü Arnavutluk'tan teslim alarak ayni gün adli işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim etmiştir.”



Sadık Kahraman- Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru

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