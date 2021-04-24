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Thodex'teki şüpheli hareketleri yabancı yatırımcı farketmiş

Thodex'teki şüpheli hareketleri yabancı yatırımcı farketmiş
Thodex'teki şüpheli hareketleri yabancı yatırımcı farketmiş

Thodex dolandırıcılığı Türkiye gündemini sarstı. Kripto para piyasasında yaşanan bu olay binlerce kişiyi mağdur etti. Ancak yabancı bir yatırımcı günler öncesinden şirketin altcoinleri piyasanın altı fiyata satarak para topladığını ve bunuın bir kaçış stratejisi olduğunu savunmuş.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz gün kepenk indirerek yatırımcılarının parasıyla kayıplara karıştı. Bu olayın ardından binlerce kişi mağdur oldu. Tüm yatırımlarını kaybeden kullanıcılar, şirketin önünde haklarını aramaya başladı.

Ancak bu gelişmelerden önce şirketin altcoinleri piyasanın altında fiyatlaması bazı yabancı yatırımcıların dikkatinden kaçmamış. Cedric Gerard isimli bir kullanıcı Thodex'in hareketlerini kaçış stratejisi olarak yorumladığını attığı tweetlerde dile getirmiş ve dikkat çekmiş.

Mesajın Türkçe'ye çevirisinde; “Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Doge'ı yüzde 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Bütün bunlar doge pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Doge ticareti yaptılar” ifadeleri bulunuyor.

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