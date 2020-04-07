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Thomas Müller, 2023'e kadar Bayern Münih'te

Thomas Müller, 2023'e kadar Bayern Münih'te
Thomas Müller, 2023'e kadar Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli futbolcu Thomas Müller'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Bayern Münih, Thomas Müller ile nikah tazeledi. Alman temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcunun mukavelesini 2023 yılına kadar uzattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, "Müller'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar iki yıl daha uzatmasından memnunum. Thomas ve danışmanı Ludwig Kögl'a adil görüşmeler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sportif Direktör Hasan Salihamidzic ise Thomas Müller'in kendileri için özel bir oyuncu olduğunu hatırlatarak, "Thomas ile anlaştığımız için mutluyum. Thomas, kulüp ve taraftarlarımız için bir figür, sahada yol gösteren ve çok şey başaran bir lider. Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak Thomas da Bayern'in onun için ne anlama geldiğini biliyor. Uzun görüşmelere ihtiyacımız olmadı ve 2023'e kadar böyle devam edeceği için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlılar, birkaç gün önce de Teknik Direktör Hansi Flick ile 2023'e kadar sözleşme imzalamıştı.

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