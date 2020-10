Thomas Tuchel: 'Her geçen gün daha iyi olacağız'

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Neymar'ın kendisini rahatsız hissettiğini söylediğini ifade eden Tuchel, “Umarım ciddi bir durum yoktur. Henüz doktorla konuşmadık” dedi. Danilo'nun savunmada oynamasına ilişkin eleştirilerle ilgili de konuşan Tuchel, “Bununla ilgili açıklamayı daha önce yaptım.

O zamandan bu zamana bir şey değişmedi. Olağanüstü bir performans gösterdi Kimpembe ve Danilo. Bu sportif bir karar. Eğer bir stoper alınırsa o zaman durum değişebilir. Ayrıca bu tartışmaya neden hala devam edildiğini anlamıyorum. Marquinhos geçen sene de orta sahada kullandığımız bir oyuncuydu ve kulüp tarihindeki en iyi sezonu geçirdik geçen yıl. Neden bu hala tartışılıyor anlamıyorum. Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlediyseniz bu soruya anlam vermeme normal karşılarsınız. Takıma yeni oyuncular katılabilir ve herkesin mevkisi değişebilir. Savunmaya çekmemiz de mümkün. Futbolda birçok seçenek var. Danilo-Rafinha tandemi de yapabiliriz. Sizin için savunma oyuncusu olmayabilir ama benim için Danilo bir orta saha oyuncusundan ziyade savunma oyuncusu” diye konuştu.

“Eksiklerimiz var”

Takımın hazırlık sürecinde eksik kaldığını ifade eden Thomas Tuchel, “Aynı zamanda birçok eksik oyuncu var. 1-2 oyuncu aldık ve onları da son anda aldık. Geçen sezon bir karantina süreci oldu. Peşinden Şampiyonlar Ligi oynandı. Bunu Mbappe de söyledi. Ancak bunu bir teknik adam söylediğinde bahane bulduğu söyleniyor. Mbappe “Sezonun başında mıyız yoksa sonunda mıyız” demişti. Sakatlarımız da var. Sahada en iyi performansı sergilemek zorundayız. Belki şu anda değil ama ileride tekrar geçen seneki başarıyı sergileyecektir. Hazırlık süreci çok önemli ve hazır olmayan oyuncularımı korumak zorundayım.

Her maça favori çıkmanın baskısını çekiyorlar. Olumlu ya da olumsuz düşünmek bizim tercihimiz. Kalitemize ve pozitif düşüncelere odaklanırsak daha iyi ilerleme kaydedebiliriz” dedi. Kaleci Navas'ın iyi bir performans sergilediğini de söyleyen Tuchel, “Navas her zaman sakin kalabilen harika kalitede iyi bir kaleci. Her zaman üst seviyede bir performans sergiliyor. Onun bizim için hediye olduğunu söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol