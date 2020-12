Thomas Tuchel: 'Sahaya çıkmamak zor ve güçlü bir karardı'

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Paris Saint Germain, sahasında Medipol Başakşehir'i 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Her maç ayrı bir sorudur. Her amaç göre farklı hazırlanıyoruz. Her sezon çok maçımız oluyor. Bugünden bakarak bu iyi bir referans diyemeyiz ama çok iyi oynadık ve sonuçtan çok memnunuz" diye konuştu.

"Zor ve güçlü bir karadı"

Sahaya çıkmama kararıyla ilgili olarak da görüşlerini belirten Tuchel, "Zor ve güçlü bir karardı. Rakiple dayanışma içine girmelerdi iyiydi. Soyunma odasına bunu gösterdiler. Asılında ben sahada durumun fakrında değildim, sözleri tam duymadım. Ama duyduktan sonra bu reaksiyonun gerekli olduğunu düşündüm ve oyuncularımı destekliyorum" şeklinde konuştu.

"Neymar sonuç getirici toplara imza attı"

Karşılaşma da hat-trick yapan Brezilyalı futbolcu Neymar için ise Thomas Tuchel, "İyi hissettiğini biliyorum. Ritmi yüksek bir oyuncu. Portekiz'deki turnuvada bizim için her şeyini verdi. Sonra Covid oldu ve kendini bulması zaman aldı. RB Leipzig, Manchester United ve bugünkü maçlarda çok iyiydi. Sonuç getirici toplara imza attı" dedi.

"Zor bir durumdu ve biz bunu sükunet içinde yönetmeyi tercih ettik"

Maç ara verince oyuncularını nasıl motive ettiğiyle ilgili sorulan soruya Tuchel, "Durumun sakinleşmesini bekledik ancak sakinleşmesiyle birlikte olanları da unutmamak istedik. Birlikte yemek yedik ve burada futbol konuşmadık. Zaten daha önce ben onları hazırlamıştım maça. Çok fazla konsantrasyonlarını zorlamak istemedim. Bazı şeylere saygı göstermek daha önemli. Zor bir durumdu ve biz bunu sükunet içinde yönetmeyi tercih ettik" diye cevap verdi.

Uygar Aydın - Oğuzhan Ort