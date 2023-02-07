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THY, 4 ilden uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi

THY, 4 ilden uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi
THY, 4 ilden uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi

Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamada, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşların 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitlendiği duyuruldu.

THY'den uçuşlara ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzeninin sağlanabilmesi adına bu uçuşlar için rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

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