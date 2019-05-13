THY 4 milyon bileti mobil uygulamadan sattı

Dünyanın 124 ülkesini kapsayan rakipsiz uçuş ağı ve sunduğu eşsiz seyahat deneyimi ile küresel havacılık pazarındaki payını her yıl artıran Türk Hava Yolları, yolcularının seyahatlerini kolaylıkla planlayabildiği mobil uygulaması aracılığıyla 2018 yılında 4.1 milyon adet biletleme işlemi gerçekleştirdi.

Geliştirmeler ve hizmete alınan yeni özelliklerin etkisiyle yolcular için güvenilir bir seyahat asistanına dönüşen mobil uygulama, 2018 yılında rekor sayıda toplam 75,2 milyon yolcu taşıyan bayrak taşıyıcının başarılı performansına önemli bir katkıda bulundu.

Yenilikler büyük beğeni topladı, uygulamaya olan ilgi arttı

Uygulamada gerçekleştirilen yenilikler yolcular tarafından büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz yıl mobil uygulama marketlerinden 3 milyon kez indirilen uygulama 2017 yılına göre yüzde 20 daha fazla sayıda indirme rakamına ulaştı. Uygulamanın yeni ara yüzü ve sunulan hizmetler bu başarıya katkıda bulundu.

Türkiye'den sonra en çok Almanya'da indirildi

Android ve IOS sistemine sahip akıllı telefonların uygulama marketlerinden edinilebilen uygulama Türkiye'den sonra en çok Almanya'da ilgi gördü. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1 milyon 445 bin kullanıcı uygulamayı akıllı telefonlarına indirirken bu sayı Almanya'da 212 bin oldu. İlk beşteki diğer üç ülke ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya oldu.

Yedi farklı dilde hizmet veriyor

Önceki sürümlerde kullanıcılara yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet sunan uygulamaya geliştirmeler ile Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca dilleri de eklendi. Türk Hava Yolları mobil uygulamanın yanında misafirlerini web sitesinde 12, çağrı merkezinde ise 14 farklı dilde karşılıyor.

Dünyayı keşfetme yolculuğunda pratik ve güvenli bir başlangıç noktası olan Türk Hava Yolları mobil uygulaması ile yolcular, hızlı bir şekilde bilet almanın yanı sıra mil işlemlerini gerçekleştirebiliyor, rezervasyonlarını yönetebiliyor ve kayıtlı uçuşlarını görüntüleyebiliyor. Kullanıcısını tanıyan mobil uygulama, Türk Hava Yolları yolcularının geçmiş seyahat tercihleri ve beğenilerine göre özel öneriler de sunuyor.

Seyahatlerini hızlı, güvenilir ve kendilerine özel bir deneyime dönüştürmek isteyen yolcular Türk Hava Yolları mobil uygulamasını aşağıdaki linklerden indirebilirler.

Yolcuların yüzde 66'sı seyahatlerini tek yönlü planladı

Mobil uygulama üzerinden biletleme işlemlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları yolcularının yüzde 66'sı seyahatlerini tek yönlü olarak planladı. Gidiş-dönüş seyahat planı yapan yolcuların oranı yüzde 32 olurken çoklu uçuş planlayan yolcuların oranı ise istatistiklere yüzde 2 olarak yansıdı.

Tuncer Cengiz

