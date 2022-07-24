THY Almanya-Samsun uçuşunu son anda iptal etti, yolcular mağdur oldu

Almanya'nın havalimanlarında yaşanan personel yetmezliği nedeniyle, Almanya'nın Köln kentinden Samsun'a planlan uçuş için 5 saat önce havaalanına gelen yolcular uçuşlarının iptal olduğunu öğrendi. Türk Hava Yollarının (THY), Almanya'nın Köln kentinden Samsun'a planlanan TK 1544 sefer sayılı uçuşu herhangi bir açıklama yapmadan iptal etmesinin ardından, yolcular THY'den açıklama bekledi. THY, dün yerel saatle 00.30'da açıklama yaparak, pilotların uçuş süresini doldurması nedeniyle seferin iptal ediğini, bugün 14.30'da uçuşun gerçekleşeceğini belirtti.

THY ayrıca yolculara 400 euro ödeme yapılacağını, konaklama ve taksi ücretlerinin ödeneceğini duyurdu.

Öte yandan, dün gece otel aramak zorunda kalan yolcuların bir kısmının havaalanında sabahladığı öğrenildi.

Mehmet Koca