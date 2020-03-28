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THY, bilet satışlarına geçici süreyle ara verdi

THY, bilet satışlarına geçici süreyle ara verdi
THY, bilet satışlarına geçici süreyle ara verdi

Türk Hava Yolları, yurtiçi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, korona virüs tedbirleri kapsamında ilgili kurumların koordinasyonu kapsamında iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili bilgileri paylaşan Üstün, “ Değerli misafirlerimiz, Yurtiçi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Ferhat Yasak

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