THY deprem bölgesindeki illerden yurt içi uçuşlarını ücretsiz yaptı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Lokman Sarıkurt



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