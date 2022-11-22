THY Euroleague: AS Monaco: 93 - Fenerbahçe Beko: 96

Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)
AS Monaco: John Brown 8, Jordan Loyd 18, Jaron Blossomgame 3, Donatas Motiejunas 11, Mike James 17, Elie Okobo 12, Alpha Diallo 16, Adrien Moerman, Matthew Strazel, Donta Hall 8
Başantrenör: Sasa Obradovic
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 15, Scottie Wilbekin 13, Nigel Hayes-Davis 21, Devin Booker 6, Johnathan Motley 8, Metecan Birsen 6, Carsen Edwards 12, Tonye Jekiri 4, Marko Guduric 11
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. Periyot: 18-21 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 38-45 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 60-79 (Fenerbahçe Beko lehine)
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