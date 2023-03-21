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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 75 - Emporio Armani Milan: 82

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 75 - Emporio Armani Milan: 82
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 75 - Emporio Armani Milan: 82

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 24. hafta maçında sahasında İtalya temsilcisi Emporio Armani Milan’a 82-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 12. yenilgisini aldı.

 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Daniel Hierrezuelo, Olegs Latisevs, Rain Peerandi
Fenerbahçe Beko: Johnathan Motley 22, Scottie Wilbekin 7, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic 2, Nick Calathes, Şehmus Hazer, Carsen Edwards 16, Nemanja Bjelica 4, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric 19, Devin Booker 5
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Emporio Armani Milan: Luwawu-Cabarrot 19, Stefano Tonut 6, Nicolo Melli, Shabazz Napier 26, Jonannes Voigtmann 8, Brandon Davies 3, Deshaun Thomas 2, Naz Mitrou-Long 3, Billy Baron 8, Giampaolo Ricci 3, Kyle Hinees 4
Başantrenör: Ettore Messina
1. Periyot: 18-23 (Emporio Armani Milan lehine)
Devre: 35-37 (Emporio Armani Milan lehine)
3. Periyot: 52-61 (Emporio Armani Milan lehine)

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