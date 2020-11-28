THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 - Valencia Basket: 90

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia Basket'i konuk etti. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 17-16 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte skor 24-24 eşitlikten sonra kontrolü ele aldı. Ali Muhammed, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown ve Jarell Eddie'nin basketleriyle TV molasına 33-28 önde giren Kanarya, iyi oynadığı periyodu Jan Vesely'nin takip smaçı ile 43-33 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan İspanyol temsilcisi karşısında Ali Muhammed'in üçlüğü ile skoru 56-52'ye çeken Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ve Jarell Eddie'nin üçlükleriyle de periyodu 64-59 önde geçti. Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 86-90 mağlup ayrıldı.