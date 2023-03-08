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THY Euroleague: Maccabi Tel Aviv: 78 - Fenerbahçe Beko: 74

THY Euroleague: Maccabi Tel Aviv: 78 - Fenerbahçe Beko: 74
THY Euroleague: Maccabi Tel Aviv: 78 - Fenerbahçe Beko: 74

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e 78-74 yenilerek 10. mağlubiyetini aldı.

 

Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Milovoje Jovcic, Jordi Aliaga, Luka Kardum
Maccabi Tel Aviv: Baldwin 15, Brown 21, Martin 9, Nebo 1, Colson 10, Sorkin 10, Dibartolomeo 10, Cohen 2, Hilliard, Menco
Başantrenör: Oded Kattash
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 7, Motley 12, Hayes-Davis 16, Pierre 15, Calathes 8, Edwards 2, Bjelica 6, Guduric 8, Jekiri, Booker, Dorsey
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 43-39 (Maccabi Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 61-56 (Maccabi Tel Aviv lehine)

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