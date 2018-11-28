THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın ve 30 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Saski Baskonia SAD ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahç, FC Barcelona Lassa'ya konuk olacak.
THY Euroleague'de 10. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Gran Canaria
21.00 Zalgiris Kaunas - EA7 Olimpia Milano
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih
23.00 Real Madrid - CSKA Moskova
30 Kasım Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos
20.30 Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD
22.30 Olympiakos - Buducnost Podgorica
23.00 Barcelona Lassa - Fenerbahçe