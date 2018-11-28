İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 10. haftasında Darüşşafaka ve Anadolu Efes evinde, Fenerbahçe de deplasmanda karşılaşacak.

THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın ve 30 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Saski Baskonia SAD ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahç, FC Barcelona Lassa'ya konuk olacak. 

THY Euroleague'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Gran Canaria
21.00 Zalgiris Kaunas - EA7 Olimpia Milano
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih
23.00 Real Madrid - CSKA Moskova

30 Kasım Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos
20.30 Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD
22.30 Olympiakos - Buducnost Podgorica
23.00 Barcelona Lassa - Fenerbahçe  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.