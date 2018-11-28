THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın ve 30 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Saski Baskonia SAD ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahç, FC Barcelona Lassa'ya konuk olacak.

THY Euroleague'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Gran Canaria

21.00 Zalgiris Kaunas - EA7 Olimpia Milano

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih

23.00 Real Madrid - CSKA Moskova

30 Kasım Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos

20.30 Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD

22.30 Olympiakos - Buducnost Podgorica

23.00 Barcelona Lassa - Fenerbahçe