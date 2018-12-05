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THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 11. haftasında Türk takımlarından Darüşşafaka ile Anadolu Efes evinde, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 7 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta ligde mücadele eden Türk takımlarından 2'si evinde 1'i de deplasmanda mücadele edecek. Darüşşafaka, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile evinde karşılaşacak. 7 Aralık'ta ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile oynarken, Fenerbahçe ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a konuk olacak. 

THY Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:

Yarın
21.00 Buducnost Podgorica - FC Barcelona Lassa
21.00 Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.30 Bayern Münih - BC Khimki Moskova
22.45 EA7 Olimpia Milano - Gran Canaria

7 Aralık Cuma
20.30 Anadolu Efes - Real Madrid
22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe
22.30 Saski Baskonia SAD - CSKA Moskova  

Oğuzhan Ort

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