THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 7 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta ligde mücadele eden Türk takımlarından 2'si evinde 1'i de deplasmanda mücadele edecek. Darüşşafaka, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile evinde karşılaşacak. 7 Aralık'ta ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile oynarken, Fenerbahçe ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a konuk olacak.

THY Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Buducnost Podgorica - FC Barcelona Lassa

21.00 Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX Tel Aviv

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.30 Bayern Münih - BC Khimki Moskova

22.45 EA7 Olimpia Milano - Gran Canaria

7 Aralık Cuma

20.30 Anadolu Efes - Real Madrid

22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe

22.30 Saski Baskonia SAD - CSKA Moskova

Oğuzhan Ort