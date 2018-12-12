THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 14 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanına Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe evinde İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Gran Canaria ile Buducnost Podgorica karşılaşacak.
THY Euroleague'de 12. hafta programı şöyle:
Yarın
19.45 Olympiakos - Anadolu Efes
20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova
21.30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Saski Baskonia SAD
23.00 Real Madrid - FC Barcelona Lassa
14 Aralık Cuma
22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen
23.00 Gran Canaria - Buducnost Podgorica
Oğuzhan Ort